Пропавший в Казахстане холостяк Глинников вышел на связь и летит домой

Артист Илья Глинников, которого родные потеряли после его поездки в Казахстан, перестал выходить на связь. Однако спустя три дня актера удалось отыскать — 9 января Глинникова и других туристов МИД доставил в аэропорт.

Актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны» и участию в проекте «Холостяк», перестал выходить на связь 7 января. Мужчина отправился в горы Казахстана вместе с туристической группой покорять пик Талгар накануне переворотов, которые начались в стране после Нового года, пишет Е1. 3 января Глинников сообщил по телефону маме, что у группы достаточно еды. 7 января последний раз вышел на связь. Поэтому женщина обратилась в МИД РФ за помощью. Позднее в департаменте по ЧС Алма-Аты сообщили, что туристическую группу уже доставили в аэропорт утром 9 января. Жизни россиян ничто не угрожает. В российском МИДе заявили об отсутствии граждан РФ среди пострадавших в Казахстане

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