Тагильчанин ограбил магазин и ударил бутылкой администратора

Тагильчанин ограбил магазин и ударил бутылкой администратора
Тагильчанин ограбил магазин и ударил бутылкой администратора
Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: pixabay
Нетрезвый тагичанин украл в алкомаркете бутылку с дорогим алкоголем, после чего ударил администратора, попытавшегося его задержать.

Поздним вечером 8 января в магазин на улице Ломоносова, 18 вошли двое мужчин. Они вели себя неадекватно. Один из них взял с полки бутылку со спиртным напитком стоимостью 750 рублей и прошел мимо кассы, но это заметили.

Вдогонку за грабителем бросился администратор. Он потребовал вернуть украденный товар или расплатиться. Но злоумышленник ударил молодого человека. Попал бутылкой по голове.

Администратор обратился в полицию. Правоохранители посмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и без особого труда разыскали подозреваемого. Им оказался местный житель, уже судимый за подобное преступление, но тогда его не посадили.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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