Телеведущая из Екатеринбурга спасла от холодной смерти семью на озере Тургояк

Телеведущая из Екатеринбурга спасла от холодной смерти семью на озере Тургояк
Телеведущая из Екатеринбурга спасла от холодной смерти семью на озере Тургояк
Сегодня, 02:49ПроисшествияФото: Instagram Ольги Чебыкиной

Телеведущая из Екатеринбурга спасла от смерти семью на озере

Блогер и телеведущая Ольга Чебыкина из Екатеринбурга рассказала, как спасла семью с маленьким ребенком на озере Тургояк.

По словам автора Youtube-канала «Не принято обсуждать», она с мужем и сыном каталась на снегоходах, когда увидела машущую руками девушку. Приняв это за приветствие, Ольга проехала мимо, но у нее возникло тревожное ощущение, и она приняла решение вернуться.

Оказалось, что где-то в сотне метров — ее замерзшие муж и ребенок, они были поодаль от снежной трассы, мы их даже не видели,рассказывает телеведущая.

К тому моменту отец уже был в одной толстовке, так как укутал трехлетнего сына в свою куртку. Меж тем дул пронизывающий ветер, и телефон Ольги показывал, что «по ощущениям» температура воздуха -36 градусов.

Как рассказала телеведущая в своем Instagram, они посадили замерзающую семью на свои снегоходы и довезли до туристической базы. От дальнейшей помощи семья отказалась.

Сюжеты:
Екатеринбург
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