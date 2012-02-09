Из-за взрыва на нефтебазе в Серове погиб один человек
9 февраля 2012, 12:00Происшествия
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Вчера, около восьми часов вечера на Серовской нефтебазе произошел мощный взрыв нефтепродуктов. Один работник погиб на месте, второй доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.
Стало известно, что в это время на предприятии проводился демонтаж не использующейся несколько лет емкости. Рабочие с омского завода «Стальконструкция» проводили его, используя сварку. В старой емкости оставались горюче-смазочные материалы, которые взорвались при попадании на них сварочной искры.
В результате мощной взрывной волны погиб 30-летний электрогазосварщик. 21-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, и в состоянии шока доставлен в Серовскую городскую больницу. Оба – жители Омска.
Сейчас следователи проводят комплекс мер по установлению точных фактов произошедшего. Опрашиваются свидетели, проверяется техническая документация, назначено судебное медицинское исследование тела погибшего.
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