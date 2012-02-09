Из-за взрыва на нефтебазе в Серове погиб один человек

Стало известно, что в это время на предприятии проводился демонтаж не использующейся несколько лет емкости. Рабочие с омского завода «Стальконструкция» проводили его, используя сварку. В старой емкости оставались горюче-смазочные материалы, которые взорвались при попадании на них сварочной искры.