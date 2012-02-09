На территории нижнетагильской колонии найдена граната

На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОНа. Специалисты выяснили,что взрывчатое вещество в гранате было, но отсутствовал взрыватель.Граната имеет следы коррозии, на ней нет маркировки.

Взрывотехники изъяли боеприпас для уничтожения на полигоне. По фактуобнаружения гранаты на территории колонии ведется проверка.

Сейчас выясяется, как граната попала в колонию, кто ее туда принес и с какой целью. А главное – у кого находится взрыватель, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.