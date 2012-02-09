Расклейщика предвыборных агиток задержали на Голом Камне

47-летний мужчина клеил листовки в местах для этого не предназначенных. Агитатора доставили в отдел полиции № 16. Там он рассказал, что решил подработать по объявлению в «бегущей строке». Работодатели предложили ему расклеить агитки на улице Носова, не предупредив, что это будет незаконно.