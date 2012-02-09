Расклейщика предвыборных агиток задержали на Голом Камне
9 февраля 2012, 18:23ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Это одномандатный избирательный округ № 12. Его увидели на улице Носова сотрудники патрульно-постовой службы.
47-летний мужчина клеил листовки в местах для этого не предназначенных. Агитатора доставили в отдел полиции № 16. Там он рассказал, что решил подработать по объявлению в «бегущей строке». Работодатели предложили ему расклеить агитки на улице Носова, не предупредив, что это будет незаконно.
Мужчина сознался в том, что 31 января расклеил 300 листовок, 1 февраля – еще 250. На 8 февраля он получил 300 экземпляров агитационных листовок. Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, на агитатора составлен протокол об административном правонарушении «за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».
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