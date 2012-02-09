Шестеро детей пострадали на нижнетагильских дорогах с начала года

С начала 2012 года на территории Нижнего Тагила произошло 6дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых получилитравмы 3 ребенка-пешехода и 3 ребенка-пассажира. Об этом сообщаетотделение пропаганды нижнетагильской ГИБДД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается ростна 300% количества ДТП с участием детей–пассажиров. Не все водителиперевозят детей в возрасте до 12 лет в соответствии с требованиями п.22.9 ПДД.

Так, из 3 детей-пассажиров, получивших травмы в ДТП, один перевозилсябез детского удерживающего устройства. Два из данных ДТП произошли попричине грубых нарушений ПДД водителями, перевозившими детей, чтоговорит о недопустимом ослаблении чувства ответственности водителей зажизнь и здоровье юных пассажиров.

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движениядетьми-пешеходами, а также водителями транспортных средств, перевозящимдетей, и снижения тяжести последствий ДТП с участием детей, в период с10 по 29 февраля 2012 г. в утренние часы вблизи образовательныхучреждений Нижнего Тагила будут проведены рейды с участием сотрудниковГИБДД и ПДН.