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Шестеро детей пострадали на нижнетагильских дорогах с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шестеро детей пострадали на нижнетагильских дорогах с начала года

9 февраля 2012, 16:01Происшествия
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