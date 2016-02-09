Метеорит впервые стал причиной гибели человека
9 февраля 2016, 13:35Происшествия
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Роковой метеорит упал в Индии.
В прошлую субботу в одном из Индийских городов произошло падение метеорита. Столкновение с землей привело к взрыву. Именно это стало причиной гибели одного человека. Также еще 3 человека пострадало. В окрестных зданиях и автомобилях треснули стекла окон. На месте взрыва небесного тела осталась воронка.
Погибшим оказался водитель автобуса одного из индийских колледжей. В правительстве уже сообщили, что его семье будет выдана компенсация.
Данное происшествие является первым случаем, когда человек погибает в результате падения небесного тела на землю. Нечто подобное произошло в Венесуэле в 1972 году. Однако тогда жертвой метеорита стала корова.
Напомним, что не так давно ученые обнаружили метеорит, движущийся в сторону Земли.
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