Метеорит впервые стал причиной гибели человека

В прошлую субботу в одном из Индийских городов произошло падение метеорита. Столкновение с землей привело к взрыву. Именно это стало причиной гибели одного человека. Также еще 3 человека пострадало. В окрестных зданиях и автомобилях треснули стекла окон. На месте взрыва небесного тела осталась воронка.

Погибшим оказался водитель автобуса одного из индийских колледжей. В правительстве уже сообщили, что его семье будет выдана компенсация.

Данное происшествие является первым случаем, когда человек погибает в результате падения небесного тела на землю. Нечто подобное произошло в Венесуэле в 1972 году. Однако тогда жертвой метеорита стала корова.

Напомним, что не так давно ученые обнаружили метеорит, движущийся в сторону Земли.