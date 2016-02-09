В Нижнем Тагиле молодой кавказец подвёз двух женщин, а затем отобрал у них золотую цепочку
Новый день и новый грабёж в Нижнем Тагиле. Впрочем, произошел он не сегодня, а ещё в воскресенье, очень рано утром.
В пятом часу утра две не слишком трезвые женщины, отдыхавшие в кафе на улице Космонавтов, решили, что пора и честь знать и вызвали такси. Дождаться приезда автомобиля у них не хватило терпения, поэтому женщины, а это были мать и её дочь, попросили водителя стоящей неподалёку машины подвезти их до Тагилстроя. Молодой человек с кавказской внешностью не отказал им и честно довез до дома.
К несчастью для женщин, он, видимо, решил, что поездка на «ВАЗ-2110» стоит больше, чем они ему заплатили. Когда тагильчанки уже заходили в подъезд, он подбежал к ним и сорвал со старшей женщины золотую цепочку, после чего уехал. Ущерб составил 45 тысяч рублей.
Полицейские проверили записи с видеокамер системы «Безопасный город» и выяснили номер машины. К их разочарованию, оказалось, что зарегистрированный владелец продал автомобиль много лет назад по рукописной доверенности. С тех пор автомобиль несколько раз поменял владельца. Полицейским пришлось пойти другим путём. Приметы машины были переданы сотрудникам ГИБДД, и вчера машина была задержана на улице Металлургов.
В автомобиле находились два человека — уроженцы бывших союзных республик. Они объяснили, что хозяин машины их 24-летний родственник. Вскоре он был задержан полицией.
Пострадавшие опознали в нем грабителя, а сам он во всем сознался. Теперь полицейские Нижнего Тагила пытаются найти и вернуть золотую цепочку.
Не так давно на Тагилстрое сотрудники полиции защитили от вымогателей двух парней, один из которых справил нужду на чужую машину.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru