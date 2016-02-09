В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте в ДТП пострадали Nissan и Toyota (ФОТО)

Как сообщил редакции TagilCity.ru очевидец, в столкновении на Уральском проспекте пострадали три автомобиля, один из них вылетел на обочину и застрял в снежной куче. Стоящие автомобили стали препятствием, мешающим проехать, на короткое время образовалась небольшая пробка.

Автомобиль Nissan допустил столкновение c автомобилем Toyota. По нашим данным обошлось без пострадавших. Касательно третьего автомобиля, то никакой информации по его поводу нет. Нет записей, что он участвовал в ДТП сообщили журналисту в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Не исключено, что в третьей машине находился знакомый водителей, попавших в ДТП.

Девять дней назад на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок.