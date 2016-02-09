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В Нижнем Тагиле на Вагонке двое подростков вооружились топором и порубили детский кораблик и забор у себя во дворе (ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле на Вагонке двое подростков вооружились топором и порубили детский кораблик и забор у себя во дворе (ВИДЕО)

9 февраля 2016, 18:40ПроисшествияДенис Таратонов
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