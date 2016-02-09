В Нижнем Тагиле на Вагонке двое подростков вооружились топором и порубили детский кораблик и забор у себя во дворе (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле живут самые разные дети, увлекающиеся самыми разными вещами. Сегодня на Вагонке местная жительница наблюдала за двоими парнями, в которых проснулся интерес к столярному делу. К сожалению, как и многие неуправляемы процессы, этот интерес нанес ущерб окружающим.
Сегодня около четырех часов вечера во дворе дома на улице Пихтовая, 40, двое парней из этого же дома безжалостно разрубили детский деревянный кораблик. Но на этом они не остановились — дальше занялись забором, так как он тоже деревянный. После этого пожилая женщина сделала им замечание, так они кинули топор в нее. Но до пятого этажа он не долетел. Куда смотрят родители? -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Мария.
Поведение молодых людей крайне прискорбно, остаётся надеяться, что родители найдут, чем занять их руки, чтобы оградить общество от беды.
Совсем недавно, неизвестные попробовали себя в роли художников и брызнули краской в лица статуй на набережной Нижнего Тагила. Как и в сегодняшнем случае, все получилось очень плохо.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru