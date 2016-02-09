В Нижнем Тагиле на Вагонке двое подростков вооружились топором и порубили детский кораблик и забор у себя во дворе (ВИДЕО)

Сегодня около четырех часов вечера во дворе дома на улице Пихтовая, 40, двое парней из этого же дома безжалостно разрубили детский деревянный кораблик. Но на этом они не остановились — дальше занялись забором, так как он тоже деревянный. После этого пожилая женщина сделала им замечание, так они кинули топор в нее. Но до пятого этажа он не долетел. Куда смотрят родители? -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Мария.