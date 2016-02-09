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В Нижнем Тагиле судят двух человек, забивших до смерти собутыльников и спаливших дом с инвалидом-свидетелем
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле судят двух человек, забивших до смерти собутыльников и спаливших дом с инвалидом-свидетелем

9 февраля 2016, 11:40ПроисшествияАлександра Логинова
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