В Нижнем Тагиле судят двух человек, забивших до смерти собутыльников и спаливших дом с инвалидом-свидетелем

В доме на Голом Камне по ул. Радиальная накануне Дня защитника Отечества четыре гражданина затеяли пьянку. Двое из собутыльников - Усов и Кошелев - поругались и начали драться. Драка закончилась избиением Усова: не менее 20 ударов руками и ногами нанесли ему нетрезвые товарищи.

Но и этого им показалось мало: алкоголь в крови злоумышленников подсказал им опрокинуть 2 шкафа на избитого мужчину. Обездвиженный и уже изрядно избитый Усов продолжал лежать на полу, а Кошелев и Смирнягин по очереди били его чугунной сковородой по голове. По данным следствия, пострадавший получил не менее 15 ударов сковородой, от полученных травм он скончался на месте.

Очевидец этого убийства Алексей Зыков стал помехой для преступников, и те решили убить и его. В ход снова пошла чугунная сковорода, а также применялись удары руками и ногами. Так свидетель первого убийства стал жертвой второго.

В этот момент соучастники вспомнили, что в доме находится еще один человек - тяжело больной 59-летний Владимир Иванович Зыков. Его участь была решена: пьяные убийцы подожгли в доме вещи и обои, а мужчина, едва передвигающийся из-за слабого здоровья, не смог выбраться из горящего дома и сгорел в нем заживо.

Сейчас дело бессердечных убийц трех человек рассматривается в Свердловском областном суде. За убийство и поджог дома ради сокрытия преступлений обвиняемым грозит высшая мера наказания - пожизненное заключение.