90-летний мужчина умер у мэрии на главной площади в Первоуральске
9 февраля, 10:00Происшествия
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В Первоуральске неподалёку от здания мэрии местные жители обнаружили тело пожилого мужчины. Труп лежал на ступенях дворца культуры на главной городской площади, о чём пользователи сообщили в социальных сетях.
В ГУ МВД по региону информацию о произошедшем подтвердили. Сообщается, что на улице Ватутина около 10 часов утра был обнаружен горожанин, которому медики констатировали смерть. Спасти пожилого человека не удалось, сообщил полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы региональной полиции.
Предварительно известно, что мужчина скончался от сердечного приступа. Тем не менее точные результаты эксперты озвучат после судмедисследования.
Сотрудники оперативной службы установили личность умершего мужчины и выяснили, что ему через месяц исполнился бы 91 год.
Данные о произошедшем были переданы в СК РФ по региону, пишет издание «Znak.com».
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