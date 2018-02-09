90-летний мужчина умер у мэрии на главной площади в Первоуральске

В ГУ МВД по региону информацию о произошедшем подтвердили. Сообщается, что на улице Ватутина около 10 часов утра был обнаружен горожанин, которому медики констатировали смерть. Спасти пожилого человека не удалось, сообщил полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы региональной полиции.

Предварительно известно, что мужчина скончался от сердечного приступа. Тем не менее точные результаты эксперты озвучат после судмедисследования.

Сотрудники оперативной службы установили личность умершего мужчины и выяснили, что ему через месяц исполнился бы 91 год.

Данные о произошедшем были переданы в СК РФ по региону, пишет издание «Znak.com».