Один из водителей получил травмы в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
9 февраля, 17:45ПроисшествияЛев Истомин
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло 3 февраля около 21 часа возле ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Авария попала на запись с камер видеонаблюдения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как выяснилось, столкновение иномарок Skoda Rapid и Chevrolet Klan могло произойти по вине одного из автолюбителей, который совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра.
В результате аварии, попавшей на камеры наблюдения, пострадал один из водителей.
Один человек выполнял маневр разворота, не убедившись в безопасности. Оба водителя были трезвы сообщили корреспонденту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Ранее сообщалось, что участники ДТП ищут возможных свидетелей аварии с пострадавшим.
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Фото: Сергей Перевалов
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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