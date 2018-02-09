Один из водителей получил травмы в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

Как выяснилось, столкновение иномарок Skoda Rapid и Chevrolet Klan могло произойти по вине одного из автолюбителей, который совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра.

В результате аварии, попавшей на камеры наблюдения, пострадал один из водителей.

Один человек выполнял маневр разворота, не убедившись в безопасности. Оба водителя были трезвы сообщили корреспонденту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что участники ДТП ищут возможных свидетелей аварии с пострадавшим.