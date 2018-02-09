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Остановленный в Екатеринбурге «Land Cruiser» перевозил 2,5 килограмма наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Остановленный в Екатеринбурге «Land Cruiser» перевозил 2,5 килограмма наркотиков

9 февраля, 11:25Происшествия
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