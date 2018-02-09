Остановленный в Екатеринбурге «Land Cruiser» перевозил 2,5 килограмма наркотиков
9 февраля, 11:25Происшествия
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В ходе рядовой проверки инспекторами ГИБДД в Екатеринбурге был остановлен внедорожник, в котором обнаружили более 2-х килограмм метилэфедрона, 200 грамм амфетамина и 500 грамм гашиша.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль с двумя мужчинами был остановлен на Проезжей улице. На просьбу автоинспектора предъявить документы, один из мужчин выбежал из внедорожника и скрылся во дворах. В автомобиле сотрудниками ГИБДД были найдены пакеты с веществом неизвестного происхождения, позже выяснилось, что в них находилось более 2,5 килограмм наркотических веществ.
Мужчину, скрывшегося от инспекторов, сотрудникам полиции удалось найти в торговом центре Екатеринбурга. Он рассказал, что специально приехал за наркопрепаратами из Сургута. Водитель «Land Cruiser» ничего не знал o целях своего знакомого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», передает Pravdaurfo.
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