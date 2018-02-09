Остановленный в Екатеринбурге «Land Cruiser» перевозил 2,5 килограмма наркотиков

Автомобиль с двумя мужчинами был остановлен на Проезжей улице. На просьбу автоинспектора предъявить документы, один из мужчин выбежал из внедорожника и скрылся во дворах. В автомобиле сотрудниками ГИБДД были найдены пакеты с веществом неизвестного происхождения, позже выяснилось, что в них находилось более 2,5 килограмм наркотических веществ.