Пассажир умер после приступа: самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге
У пассажира рейса Москва – Барнаул внезапно начался приступ, после чего мужчина забился в конвульсиях и скончался. Из-за этого самолет экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Ночью с 8 на 9 февраля в аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился лайнер, который летел из Москвы в Барнаул. Причиной этому стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
По словам одного из находившихся на борту, сначала мужчина начал неадекватно себя вести: он раскидывал по салону вещи и издавал странные звуки. Позже ему резко стало хуже. У мужчины начала идти кровь из носа и пена изо рта, после чего он упал и забился в конвульсиях. Затем мужчина потерял сознание и умер.
Врачи, которые были на борту лайнера, вместе с бортпроводником пытались провести реанимацию, однако помочь мужчине не удалось. Он умер до совершения экстренной посадки. Прибывшие в Кольцово сотрудники скорой констатировали смерть мужчины, сообщает телеканал «НТВ».
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