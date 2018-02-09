Пассажир умер после приступа: самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Ночью с 8 на 9 февраля в аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился лайнер, который летел из Москвы в Барнаул. Причиной этому стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

По словам одного из находившихся на борту, сначала мужчина начал неадекватно себя вести: он раскидывал по салону вещи и издавал странные звуки. Позже ему резко стало хуже. У мужчины начала идти кровь из носа и пена изо рта, после чего он упал и забился в конвульсиях. Затем мужчина потерял сознание и умер.