Пятилетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге

В обстоятельствах исчезновения ребенка разбирается Прокуратура Орджоникидзевского района, предполагая, что воспитатель отвлеклась на катающихся с горки детей и выпустила ребенка из вида. Этого времени девочке хватило, чтобы уйти из садика.

Через час в правоохранительные органы поступило заявление o пропаже ребенка. Сотрудники полиции нашли пятилетнюю девочку на одной из улиц Екатеринбурга, сообщает URA.RU.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.