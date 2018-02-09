Пятилетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге
9 февраля, 17:20Происшествия
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8 февраля из детского сада «Детство», расположенного на улице Уральских Рабочих в Екатеринбурге, сбежала пятилетняя девочка. Инцидент произошел во время прогулки детей на территории садика.
Сюжеты: Екатеринбург
В обстоятельствах исчезновения ребенка разбирается Прокуратура Орджоникидзевского района, предполагая, что воспитатель отвлеклась на катающихся с горки детей и выпустила ребенка из вида. Этого времени девочке хватило, чтобы уйти из садика.
Через час в правоохранительные органы поступило заявление o пропаже ребенка. Сотрудники полиции нашли пятилетнюю девочку на одной из улиц Екатеринбурга, сообщает URA.RU.
В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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