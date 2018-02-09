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Штраф 45 000 рублей и 13 нарушений: итоги рейда в ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле
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Штраф 45 000 рублей и 13 нарушений: итоги рейда в ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

9 февраля, 13:45ПроисшествияИрина Анисимова
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