Штраф 45 000 рублей и 13 нарушений: итоги рейда в ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

В ходе проверки заведения общепита в ТЦ «Малина» сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» выявили 13 административных правонарушений.

По результатам проверки было составлено 4 протокола по ст. 18.15. КОАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан сообщили в пресс-службе УВД.

По сообщению пресс-группы ММУ МВД «Нижнетагильское», в отношении руководителя организации вынесен штраф в размере 45 000 рублей. Работники кафе «Тандырная», которые трудились без разрешения на работу, будут оштрафованы от 2 000 до 5 000 рублей.

Протоколы составлены в отношении иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность по ст. 18.10. Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. В отношении должностного лица вынесен штраф в размере 45 000 рублей пояснили в пресс-службе УВД.

В УВД Нижнего Тагила пояснили, что подобные проверки проводятся в городе регулярно.