Тагильский пенсионер насмерть сбил пешехода и зарезал свою жену
79-летний пенсионер в декабре 2017 года насмерть сбил пожилую женщину-пешехода под Нижним Тагилом, а через полтора месяца зарезал свою супругу.
В конце 2017 года под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП. 3 декабря 79-летний пенсионер ехал на своем автомобиле «Рено Логан» по Свердловскому шоссе под Нижним Тагилом и в районе коллективного сада «Капасиха» сбил двух пенсионеров.
57-летняя женщина от травм скончалась до приезда скорой, а 75-летний мужчина отделался травмой ноги. По факту смертельного ДТП полицейские возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспорта, что повлекло за собой гибель человека.
Через полтора месяца, как рассказали следователи, мужчина убил свою супругу. Утром 24 января в ходе бытового конфликта он нанес 72-летней женщине несколько ножевых ранений, из-за которых она скончалась на месте. После чего подозреваемый попал в больницу.
Как пояснили в следственном комитете, у мужчины также было ножевое ранение, поэтому допросить его не удалось. Пока мотивы совершенного им поступка неизвестны, пишет UralWeb.ru.
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