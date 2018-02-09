Тагильский пенсионер насмерть сбил пешехода и зарезал свою жену

В конце 2017 года под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП. 3 декабря 79-летний пенсионер ехал на своем автомобиле «Рено Логан» по Свердловскому шоссе под Нижним Тагилом и в районе коллективного сада «Капасиха» сбил двух пенсионеров.

57-летняя женщина от травм скончалась до приезда скорой, а 75-летний мужчина отделался травмой ноги. По факту смертельного ДТП полицейские возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспорта, что повлекло за собой гибель человека.

Через полтора месяца, как рассказали следователи, мужчина убил свою супругу. Утром 24 января в ходе бытового конфликта он нанес 72-летней женщине несколько ножевых ранений, из-за которых она скончалась на месте. После чего подозреваемый попал в больницу.

Как пояснили в следственном комитете, у мужчины также было ножевое ранение, поэтому допросить его не удалось. Пока мотивы совершенного им поступка неизвестны, пишет UralWeb.ru.