Выбили глазок и облили бензином: неизвестные пытались поджечь квартиру тагильчанки

Инцидент произошел вечером 8 февраля на ул. Красноармейской в Нижнем Тагиле. Жильцы дома № 51 позвонили в диспетчерскую службу и рассказали, что горит дверь в квартиру соседей.

Сотрудники противопожарной службы отправились на место. Они выяснили, что неизвестные разбили глазок на двери квартиры на третьем этаже, после чего облили входную группу горючей смесью и подожгли.

Возгорание удалось ликвидировать в течение 3 минут, площадь пожара составила 1 кв. м. В МЧС пояснили, что хозяйки квартиры в момент инцидента не было дома: она проходит лечение в одной из больниц Нижнего Тагила. Полную картину случившегося будут восстанавливать дознаватели, пишет ИА «Все новости».