7-летний житель Серова получил травмы ног и головы при катании на «бублике»

5 января 2019 года 7-летний житель Серова вместе со своей мамой катался на «бублике» на лыжной базе. Женщина и ее сын скатывались на одном «бублике». По версии следствия, тюбинговая трасса не имела соответствующего ограждения, в результате чего тюбинг вылетел с горки вместе с ребенком и его мамой. При падении мальчик получил травмы головы и ног.