7-летний житель Серова получил травмы ног и головы при катании на «бублике»
7-летний мальчик из Серова получил травмы головы и ног во время катания на аттракционе «Бублик» на местной лыжной базе.
5 января 2019 года 7-летний житель Серова вместе со своей мамой катался на «бублике» на лыжной базе. Женщина и ее сын скатывались на одном «бублике». По версии следствия, тюбинговая трасса не имела соответствующего ограждения, в результате чего тюбинг вылетел с горки вместе с ребенком и его мамой. При падении мальчик получил травмы головы и ног.
Следственный комитет России занимается допросом очевидцев и сотрудников лыжной базы. Кроме того, проводится анализ документации по безопасности посетителей аттракциона «Бублик». Для определения степени тяжести вреда, нанесенного ребенку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
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