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7-летний житель Серова получил травмы ног и головы при катании на «бублике»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7-летний житель Серова получил травмы ног и головы при катании на «бублике»

Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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