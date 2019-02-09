Арест начальника Свердловской железной дороги Миронова продлён до 12 апреля

Ленинский райсуд уральской столицы рассмотрел ходатайство следственных органов о мере наказания для начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. В ходе разбирательства было принято решение оставить экс-начальника под арестом до 12 апреля, информирует ЕАН.