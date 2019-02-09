Арест начальника Свердловской железной дороги Миронова продлён до 12 апреля
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: eanews.ru
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Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под арестом до 12 апреля.
Сюжеты: Екатеринбург
Ленинский райсуд уральской столицы рассмотрел ходатайство следственных органов о мере наказания для начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. В ходе разбирательства было принято решение оставить экс-начальника под арестом до 12 апреля, информирует ЕАН.
Защитник начальника СвЖД заявил, что он намерен обжаловать решение суда.
Напомним, что Миронова арестовали по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
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