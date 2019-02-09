Мужчина погиб при пожаре в 14-этажном доме Екатеринбурга

В 1:37 в диспетчерскую службу МЧС поступил звонок о пожаре в многоэтажном доме №36 на улице Патриса Лумумбы.

Огонь повредил 20 квадратных метров. Для тушения возгорания были привлечены 15 сотрудников МЧС, 5 единиц спецтехники.

Из горящего дома были эвакуированы 45 жильцов, 12 из них – дети.