Мужчина погиб при пожаре в 14-этажном доме Екатеринбурга
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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9 февраля в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы произошло возгорание на втором этаже 14-этажного дома №36. Были эвакуированы 45 жильцов. Один мужчина погиб.
Сюжеты: Екатеринбург
В 1:37 в диспетчерскую службу МЧС поступил звонок о пожаре в многоэтажном доме №36 на улице Патриса Лумумбы.
Огонь повредил 20 квадратных метров. Для тушения возгорания были привлечены 15 сотрудников МЧС, 5 единиц спецтехники.
Из горящего дома были эвакуированы 45 жильцов, 12 из них – дети.
По предварительным данным, после тушения огня в горящем ранее помещении было найдено тело мужчины, информирует пресс-служба МЧС РФ по региону.
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