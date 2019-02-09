Поиск свидетелей: водитель пострадал в ДТП на ул. Индустриальной Нижнего Тагила

На улице Индустриальной водитель Toyota Carina белого цвета столкнулся с Nissan Almera.

Видео Видео: группа «Инцидент Нижний Тагил» vk.com/inc_nt

Я ехал по улице Индустриальной со скоростью 50 км/час. В это время передо мной автомобиль начал поворачивать налево, но уперся в бордюр. Я начал объезжать автомобиль слева, так как там было место, но спровоцировавший ДТП автомобиль начал двигаться назад, рассказал подробности произошедшего редакции TagilCity.ru пострадавший Николай.

По словам Николая, он попытался затормозить, но автомобиль вынесло на встречную полосу, по которой двигался Nissan Almera.

В результате столкновения у обоих автомобилей разбита передняя часть.

Передняя часть моего автомобиля была полностью всмятку. Скорее всего, восстановлению не подлежит. После столкновения обе машины задымились. Благодарю очевидцев, которые помогли отогнуть капот и отключить электропитание, сказал Николай.

Сейчас пострадавший водитель автомобиля Toyota Carina Николай находится в ГБУЗ СО Городская больница №1. Мужчине диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, гематомы и травмы ног.

Водитель автомобиля марки Nissan, по словам Николая, также получил травмы, но отказался от госпитализации.

Сотрудники полиции по видео не смогли установить марку спровоцировавшего ДТП автомобиля. Предположительно, виновником аварии стал водитель автомобиля марки ZAZ Chance.