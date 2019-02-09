Пропагандирующий насилие сайт был заблокирован в Ревде

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Прокуратура Ревды заблокировала сайт, который мог бы негативно сказаться на психическом, физическом, нравственном и духовном развитии детей. Интернет-сайт пропагандировал насилие.
Правоохранительные органы проверили обращение жителя Ревды о свободном доступе к сайту, на котором были размещены материалы о насилии. Было выявлено, что материалы мог посмотреть любой желающий, в том числе несовершеннолетний гражданин.
Исходя из Федерального закона №149-ФЗ, правоохранительные органы направили заключение в суд. Ходатайство о прекращении функционирования сайта было удовлетворено.
В настоящее время доступ к сайту заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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