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Шесть рабочих ЕВРАЗа погибли после падения автобуса с обрыва в Кузбассе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть рабочих ЕВРАЗа погибли после падения автобуса с обрыва в Кузбассе

Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС РФ по Кемеровской области/ТАСС
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