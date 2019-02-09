Шесть рабочих ЕВРАЗа погибли после падения автобуса с обрыва в Кузбассе

ЧП произошло в 5:00 мск в ста километрах от Междуреченска. Водитель служебного вахтового автобуса на базе автомобиля «КамАЗ» по какой-то причине допустил падение транспортного средства с обрыва глубиной 8-10 метров.

В автобусе в это время находились 22 горняка, шесть из которых погибли и 16 получили травмы.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, полиции, медики и представители следственного комитета и прокуратуры.

В СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту нарушения правил ведения работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту ДТП.

Рабочие ехали на смену в разрез «Распадский» ПАО «Распадская», где ведётся добыча угля. Головная компания – EVRAZ PLC. 81,95% уставного капитала принадлежит Evraz Group SA.

Официальные комментарии по ситуации на сайте ПАО «Распадская» пока не появились.