Шесть рабочих ЕВРАЗа погибли после падения автобуса с обрыва в Кузбассе
В Кузбассе автобус, в котором находились 22 рабочих ЕВРАЗа, ехавших на смену, сорвался с обрыва. Погибли шесть человек.
ЧП произошло в 5:00 мск в ста километрах от Междуреченска. Водитель служебного вахтового автобуса на базе автомобиля «КамАЗ» по какой-то причине допустил падение транспортного средства с обрыва глубиной 8-10 метров.
В автобусе в это время находились 22 горняка, шесть из которых погибли и 16 получили травмы.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, полиции, медики и представители следственного комитета и прокуратуры.
В СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту нарушения правил ведения работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту ДТП.
Рабочие ехали на смену в разрез «Распадский» ПАО «Распадская», где ведётся добыча угля. Головная компания – EVRAZ PLC. 81,95% уставного капитала принадлежит Evraz Group SA.
Официальные комментарии по ситуации на сайте ПАО «Распадская» пока не появились.
В 2010 году в угольной шахте произошли два взрыва метана, тогда погибли 90 человек.
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