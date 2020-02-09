В Екатеринбурге при столкновении фуры и такси погибли два человека
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: Е1
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На Кольцовском тракте столкнулись автомобиль таки и фура. В ДТП погибли два человека, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили о том, что на месте работают пять экипажей ГИБДД, два экипажа МЧС и бригада реанимации. Также известно, что водитель такси скончался на месте, пассажирка умерла в машине скорой помощи.
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