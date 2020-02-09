В Екатеринбурге в детской комнате кафе прорвало трубу с кипятком

У нас была Венеция. Случилась ситуация-эвакуация! Мы приносим извинения нашим гостям, которые были в этот момент в заведении, пострадавших нет, только наша детская. Такое случается, во всем ищем плюсы, все равно ремонт в детской собирались делать. Все гости с пониманием отнеслись,рассказали в бистро.