В Екатеринбурге в детской комнате кафе прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 17:48ПроисшествияФото: bashi_ekb / instagram.com
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Вечером 8 февраля в Екатеринбурге в грузинском бистро на улице Малышева, 27 лопнула труба с кипятком. Больше всего пострадала детская комната, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Никто из посетителей и персонала кафе не пострадал. Все гости успели выйти из заведения.
У нас была Венеция. Случилась ситуация-эвакуация! Мы приносим извинения нашим гостям, которые были в этот момент в заведении, пострадавших нет, только наша детская. Такое случается, во всем ищем плюсы, все равно ремонт в детской собирались делать. Все гости с пониманием отнеслись,рассказали в бистро.
Видео
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Видео: е1.ru
Напомним, в январе в Перми при прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, еще несколько пострадали.
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