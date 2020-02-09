В Нижнем Тагиле жильцов дома эвакуировали из-за подозрения на утечку газа
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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8 февраля в Нижнем Тагиле из дома на улице Металлургов, 60 эвакуировали жильцов из-за предполагаемой утечки газа, сообщается в паблике «Инцидент. Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению очевидцев, по квартирам прошли сотрудники пожарной службы, сказав, что жильцам нужно выйти на улицу. Причиной эвакуации стало подозрение на утечку газа в квартире, расположенной на втором этаже дома. Хозяев квартиры во время происшествия дома не оказалось.
На месте работали пожарные, скорая помощь, спасатели, газовая служба и полиция. Работники газовой службы сделали замеры, в том числе через окно квартиры, где предположительно произошла утечка. После этого специалисты проверили все подъезды дома. Спустя час жильцам дома разрешили вернуться в свои квартиры.
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