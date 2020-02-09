В Нижнем Тагиле жильцов дома эвакуировали из-за подозрения на утечку газа

По сообщению очевидцев, по квартирам прошли сотрудники пожарной службы, сказав, что жильцам нужно выйти на улицу. Причиной эвакуации стало подозрение на утечку газа в квартире, расположенной на втором этаже дома. Хозяев квартиры во время происшествия дома не оказалось.