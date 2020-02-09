В Республике Коми пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку

Лайнер следовал из Усинска в Москву. По информации спасательных служб, причиной случившегося стали проблемы с шасси, из-за которых самолет ударился хвостом и сел на брюхо. На борту находились 94 человека и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.