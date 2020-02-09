В Республике Коми пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: Пресс-служба МЧС по Республике Коми
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Сегодня, 9 января, в 12.37 мск в аэропорту Усинска в Республике Коми пассажирский самолет Boeing жестко приземлился на взлетную полосу, сообщает ТАСС.
Лайнер следовал из Усинска в Москву. По информации спасательных служб, причиной случившегося стали проблемы с шасси, из-за которых самолет ударился хвостом и сел на брюхо. На борту находились 94 человека и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.
Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно. Степень повреждения воздушного судна уточняются,рассказали в Росавиации.
Аэропорт закрыт для ликвидации последствий. Следственный комитет начал проверку.
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