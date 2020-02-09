В Санкт-Петербурге у свердловчанина украли коллекционные монеты на 350 тысяч рублей
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: pxhere
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У коллекционера из Свердловской области на слете нумизматов в Санкт-Петербурге украли альбом с монетами на сумму 350 000 рублей, пишет konkretno.ру.
8 февраля 36-летний неработающий свердловчанин обратился в полицию. Он рассказал, что на слете нумизматов «Невские клады» неизвестный украл его альбом, в котором находилось 40 монет. Среди украденных монет восемь золотых и 32 — медные. Стоимость украденной коллекции оценивается в 350 000 рублей.
Позднее с таким же заявлением в полицию обратился житель Сертолово. Он рассказал, что у него была украдена одна серебряная монета, стоимостью 35 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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