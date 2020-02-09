В Санкт-Петербурге у свердловчанина украли коллекционные монеты на 350 тысяч рублей

8 февраля 36-летний неработающий свердловчанин обратился в полицию. Он рассказал, что на слете нумизматов «Невские клады» неизвестный украл его альбом, в котором находилось 40 монет. Среди украденных монет восемь золотых и 32 — медные. Стоимость украденной коллекции оценивается в 350 000 рублей.