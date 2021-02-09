На Урале вор-рецидивист выпал из окна с похищенным телевизором

На Урале вор-рецидивист выпал из окна с похищенным телевизором

Сегодня, 12:18ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области ранее судимый за кражи мужчина попытался похитить телевизор, но выпал с ним из окна, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

Судом Березовского установлено, что 7 сентября 2020 года ранее судимый за имущественные преступления гражданин возвращался с работы и увидел открытое окно у соседа по второму этажу. Вернувшись домой, он решил проникнуть в квартиру соседа, прошел по карнизу и замыслил похитить телевизор.

Вернуться обратно злоумышленник планировал тем же путем, по фасаду здания через окно. Однако, когда он начал вылезать из окна соседа с телевизором в руках, сожительница вора заметила противоправные действия и крикнула, чтобы он немедленно вернул на место украденное.

Мужчина, не ожидавший такого развития событий, испугался и упал со второго этажа вместе с телевизором.

Городской суд Березовского признал мужчину виновным в нарушении закона по части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в жилище) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Напомним, в новогодние праздники в Екатеринбурге воры дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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