На Урале вор-рецидивист выпал из окна с похищенным телевизором

В Свердловской области ранее судимый за кражи мужчина попытался похитить телевизор, но выпал с ним из окна, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

Судом Березовского установлено, что 7 сентября 2020 года ранее судимый за имущественные преступления гражданин возвращался с работы и увидел открытое окно у соседа по второму этажу. Вернувшись домой, он решил проникнуть в квартиру соседа, прошел по карнизу и замыслил похитить телевизор. Вернуться обратно злоумышленник планировал тем же путем, по фасаду здания через окно. Однако, когда он начал вылезать из окна соседа с телевизором в руках, сожительница вора заметила противоправные действия и крикнула, чтобы он немедленно вернул на место украденное. Мужчина, не ожидавший такого развития событий, испугался и упал со второго этажа вместе с телевизором. Городской суд Березовского признал мужчину виновным в нарушении закона по части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в жилище) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Напомним, в новогодние праздники в Екатеринбурге воры дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы. В Екатеринбурге неизвестные дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру

