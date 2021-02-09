На Урале вор-рецидивист выпал из окна с похищенным телевизором

Вернуться обратно злоумышленник планировал тем же путем, по фасаду здания через окно. Однако, когда он начал вылезать из окна соседа с телевизором в руках, сожительница вора заметила противоправные действия и крикнула, чтобы он немедленно вернул на место украденное.