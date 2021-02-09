В Нижнем Тагиле на Вагонке женщина чуть не погибла из-за пригоревшей еды

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора 9 февраля в 03.56. В квартире на улице Калинина, 101 загорелись домашние вещи на площади один квадратный метр.
В результате задымления пострадала хозяйка квартиры. Пожарные нашли женщину без создания в коридоре жилой площади. Предварительно установлено, что жительница ночью начала готовить на плите пищу. Оставленная без присмотра, еда пригорела и образовала задымление в помещении. Сотрудников МЧС вызвали соседи, почувствовавшие дым.
Напомним, 9 февраля сообщалось, что из-за пожара на Вагонке из жилого дома на улице Калинина эвакуировали восемь человек.