В Нижнем Тагиле ночью из-за пожара на Вагонке эвакуировали восемь человек

9 февраля ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на улице Калинина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 3.55. Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Калинина. На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество. Пожар тушили три единицы техники и восемь человек личного состава. Из дома было эвакуировано восемь человек. В 4.07 открытое горение ликвидировано, в 4.45 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций. Напомним, 6 февраля в Нижнем Тагиле на Руднике сгорела баня. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В Нижнем Тагиле шесть пожарных ночью тушили баню на Руднике

