Экономия подрядчика на ремонте школы в Артемовском обернулась уголовным делом

Экономия подрядчика на ремонте школы в Артемовском обернулась уголовным делом
Экономия подрядчика на ремонте школы в Артемовском обернулась уголовным делом
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: pixabay

Подрядчик ремонта школы искусств в Артемовском похитил 150 тысяч рублей

В Артемовском подрядчик ремонта школы искусств сэкономил на приобретении пластиковых окон. Возбуждено уголовное дело.

В 2021 году в Артемовском ремонтировали школу искусств. Заказчиком работ выступала администрация образовательного учреждения, а подрядчиком выступало ООО «Керам Строй Плюс». Денежные средства фирме перечислялись из бюджета Свердловской области по национальному проекту «Культура».

Получив финансирование, предприниматель купил более дешёвые и меньшие по размеру пластиковые окна, чем это было оговорено. И сэкономил на этом, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, 150 тысяч рублей.

По материалам ведомства возбуждено уголовное дело. Владельца фирмы обвиняют в мошенничестве. Точный размер ущерба утанавливается, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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