Экономия подрядчика на ремонте школы в Артемовском обернулась уголовным делом

В 2021 году в Артемовском ремонтировали школу искусств. Заказчиком работ выступала администрация образовательного учреждения, а подрядчиком выступало ООО «Керам Строй Плюс». Денежные средства фирме перечислялись из бюджета Свердловской области по национальному проекту «Культура».
Получив финансирование, предприниматель купил более дешёвые и меньшие по размеру пластиковые окна, чем это было оговорено. И сэкономил на этом, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, 150 тысяч рублей.
По материалам ведомства возбуждено уголовное дело. Владельца фирмы обвиняют в мошенничестве. Точный размер ущерба утанавливается, сообщает пресс-служба прокуратуры.