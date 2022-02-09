Главный металлург тагильского УВЗ прикован к кровати после смертельного ДТП

Главный металлург тагильского УВЗ прикован к кровати после смертельного ДТП
Главный металлург тагильского УВЗ прикован к кровати после смертельного ДТП
Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу
Главный металлург АО «НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила Хакимжан Бойков попал в ДТП в конце декабря 2021 года, выехав на встречку. В результате аварии он сломал позвоночник, а два человека из второго автомобиля погибли.

Хакимжан Байков работает на заводе с 1979 года, с 2003 года занимает должность главного металлурга предприятия.

ДТП действительно было. Байков сломал позвоночник и теперь дома прикован к кровати, рассказал редакции TagilCity.ru активист Александр Иванов, выступающий за права сотрудников.

Он отметил, что Бойков в 2017 году выступал в суде на стороне УВЗ по делу о забастовке работников. По словам Иванова, после пересмотра технологического процесса сварщики в цехе 563 стали работать в два раза больше, но получать меньше.

Информацию о том, что Хакимжан Байков находится на больничном, редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе УВЗ. На предприятии его характеризуют как опытного руководителя и профессионального специалиста.

В данный момент Хакимжан Байков находится на больничном. Все обстоятельства случившегося выясняет следствие, пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ГИБДД Свердловской области рассказали подробности смертельного ДТП. Вечером 29 декабря на 14 километре ЕКАД водитель Skoda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажирка немецкой иномарки скончались на месте аварии, водитель Skoda был госпитализирован в больницу с травмами, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, из-за произошедшего ДТП в Екатеринбурге водители встали в огромную пробку. Погибшие оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа.

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