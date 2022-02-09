Молодая мать выпала из окна роддома в Первоуральске

Молодая мать выпала из окна роддома в Первоуральске
Молодая мать выпала из окна роддома в Первоуральске
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: 1MI
Молодая мама находится в тяжелом состоянии в больнице после того, как выпала из окна роддома в Первоуральске.

Женщина недавно родила здорового ребенка и готовилась к выписке. Трагедия произошла после того, как она поговорила по телефону с супругом и вышла из палаты в коридор. Молодая мама отсутствовала около 30 минут, и малыш начал плакать, тут соседка по палате забила тревогу.

Начались ее поиски, которые закончились под окнами больницы. Женщину доставили с множеством переломов в операционную. После того, как ее удалось стабилизировать, на вертолете санавиации женщину доставили в больницу областного центра, сообщает Е1.

Напомним, что в июле минувшего года в этом же роддоме умерла от разрыва матки 35-летняя женщина, за день до этого родившая пятого ребенка. Родственники женщины винили в произошедшем врачей, было возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
матьПервоуральсквыпалапереломы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы