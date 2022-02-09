Молодая мать выпала из окна роддома в Первоуральске

Молодая мама находится в тяжелом состоянии в больнице после того, как выпала из окна роддома в Первоуральске.

Женщина недавно родила здорового ребенка и готовилась к выписке. Трагедия произошла после того, как она поговорила по телефону с супругом и вышла из палаты в коридор. Молодая мама отсутствовала около 30 минут, и малыш начал плакать, тут соседка по палате забила тревогу. Начались ее поиски, которые закончились под окнами больницы. Женщину доставили с множеством переломов в операционную. После того, как ее удалось стабилизировать, на вертолете санавиации женщину доставили в больницу областного центра, сообщает Е1. Напомним, что в июле минувшего года в этом же роддоме умерла от разрыва матки 35-летняя женщина, за день до этого родившая пятого ребенка. Родственники женщины винили в произошедшем врачей, было возбуждено уголовное дело. 29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле

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