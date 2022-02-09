Обвиняемые в гибели 8 человек в ДТП в Лесном предстанут перед судом

Обвиняемые в гибели 8 человек в ДТП в Лесном предстанут перед судом
Обвиняемые в гибели 8 человек в ДТП в Лесном предстанут перед судом
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: 1MI

Обвиняемые в гибели 8 человек в ДТП в Лесном отправились под суд

На скамье подсудимых в рамках уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с массовой гибелью людей в ЗАТО г. Лесной, оказались директор, механик и водитель автотранспортных предприятий.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному производству в отношении директора и водителя «Нижнетуринского автотранспортного предприятия» и механика «Нижнетуринского Туратрансагентства».

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что речь идет о следующих преступлениях: нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей; выпуск на линию неисправного автотранспорта ответственным лицом; оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности здоровья граждан.

Напомним, трагедия случилась в Лесном в июне прошло года. Местный житель, управлявший пассажирским автобусом, снес ворота в комбинат «Электрохимприбор», после чего врезался в остановку общественного транспорта. Жертвами ДТП на месте стали шесть человек. Девятерых пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами. В медицинском учреждении впоследствии скончались еще двое пациентов.

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