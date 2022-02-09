Подробности ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом сообщили в ГИБДД

Подробности ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом сообщили в ГИБДД
Подробности ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом сообщили в ГИБДД
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

УГИБДД сообщило подробности массового ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

Подробности аварии, произошедшей 9 февраля перед заправкой возле Евстюнихи под Нижним Тагилом, сообщили в ГИБДД.

До того, как в аварии поучаствовал пассажирский ПАЗ, на 153 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» около 11.00 произошло ДТП с участием двух Toyota Land Cruiser Prado. Водитель пепельно-серого японского внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и въехал в темно-серый Land Cruiser, после чего столкнулся с встречным Volskwagen Passat. В результате аварии пострадали только транспортные средства.

Пока водители оформляли произошедшее ДТП, случилась новая авария. Водитель пассажирского ПАЗа, ехавший по маршруту «Автовокзал-Лая» с десятью пассажирами в салоне, въехал в виновника первого ДТП. Его Land Cruiser стоял посередине дороги с включенной аварийкой и выставленным знаком аварийной остановки. В результате данной аварии люди также не пострадали, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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