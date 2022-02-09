Подробности ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом сообщили в ГИБДД

До того, как в аварии поучаствовал пассажирский ПАЗ, на 153 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» около 11.00 произошло ДТП с участием двух Toyota Land Cruiser Prado. Водитель пепельно-серого японского внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и въехал в темно-серый Land Cruiser, после чего столкнулся с встречным Volskwagen Passat. В результате аварии пострадали только транспортные средства.
Пока водители оформляли произошедшее ДТП, случилась новая авария. Водитель пассажирского ПАЗа, ехавший по маршруту «Автовокзал-Лая» с десятью пассажирами в салоне, въехал в виновника первого ДТП. Его Land Cruiser стоял посередине дороги с включенной аварийкой и выставленным знаком аварийной остановки. В результате данной аварии люди также не пострадали, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.