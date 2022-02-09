После обысков коммунальщиков в Петербурге задержаны шесть человек

После обысков коммунальщиков в Петербурге задержаны шесть человек

После обысков коммунальщиков в Петербурге задержаны шесть человек

Сегодня, 21:46
Происшествия
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели уже не один десяток обысков в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения денег, выделенных на уборку снега.

Питерские силовики задержали шестерых подозреваемых, которые связаны с городскими коммунальными структурами, сообщают корреспонденты «Народных Новостей».

На территории Адмиралтейского района правоохранительные органы задержали одного из представителей руководящего аппарата жилкомсервиса. Кроме того, задержаны пятеро учредителей и директоров коммунальных организаций Василеостровского района. Они выступали в качестве подрядчиков в рамках договоров с ГУДП «Центр». Общая сумма похищенных злоумышленниками финансовых средств достигла 11 миллионов рублей.

В минувший вторник, 8 февраля, в Петербурге провели свыше пяти десятков обысков. Сотрудники полиции, прокуратуры и налоговой службы осуществляли проверки документов дорожных предприятий, а также компаний, работающих в сфере ЖКХ. Открыто 19 уголовных производств по фактам мошенничества.

Напомним, некачественная уборка наледи и снега с приходом зимы стала настоящей проблемой для петербуржцев. Граждане часами стоят в заторах, разбивают свои автомобили и постоянно падают на тротуарах — сотрудники коммунальных служб не обеспечивают своевременную ликвидацию последствий снегопадов.

Жители Петербурга массово жалуются на то, что губернатор Александр Беглов не подготовил город к зимнему периоду.

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