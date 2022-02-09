Провалившегося под лед ребенка спасли туристы в Екатеринбурге

11-летний мальчик провалился под лед на Плотинке в Екатеринбурге. Выбраться ему помогли туристы, которые возвращались в этот момент с экскурсии.

Мальчика согрели в туристическом автобусе, а потом передали медикам. Инцидент случился вечером в Историческом сквере, пишет Е1. По словам экскурсовода Ольги Голомидовой, мальчика вытащили с берега. Нырять за ним не пришлось. Одна из туристок услышала крики о помощи и обратила внимание других туристов. Мальчик по шею в воде. Пока туристы доставали ребенка, другие очевидцы вызвали скорую помощь. Мальчика посадили в автобус и напоили горячим чаем. Также туристы позвонили маме. Она приехала на место и вместе с сыном отправилась в больницу.

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