Провалившегося под лед ребенка спасли туристы в Екатеринбурге

Мальчика согрели в туристическом автобусе, а потом передали медикам. Инцидент случился вечером в Историческом сквере, пишет Е1.
По словам экскурсовода Ольги Голомидовой, мальчика вытащили с берега. Нырять за ним не пришлось. Одна из туристок услышала крики о помощи и обратила внимание других туристов. Мальчик по шею в воде.
Пока туристы доставали ребенка, другие очевидцы вызвали скорую помощь. Мальчика посадили в автобус и напоили горячим чаем. Также туристы позвонили маме. Она приехала на место и вместе с сыном отправилась в больницу.