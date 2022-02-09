Пьяного водителя задержали жители Верхней Пышмы

Пьяного водителя задержали жители Верхней Пышмы
Пьяного водителя задержали жители Верхней Пышмы
Сегодня, 23:32ПроисшествияФото: 1MI

Жители Верхней Пышмы задержали пьяного водителя

В Верхней Пышме местные жители поймали нетрезвого мужчину, управлявшего автомобилем. Бдительные горожане передали водителя наряду ГИБДД.

Инцидент произошел рядом с третьей школой на улице Машиностроителей. По словам свердловчан, машина буквально перелетела через дорогу, заскочила на снежный бруствер и забуксовала.

Автовладелец отчаянно пытался выехать, но люди отобрали у него ключи и вызвали сотрудников ДПС. Прибывшие на место инспекторы обнаружили стоявшую в сугробе Renault. Водитель был рядом с машиной, пишут корреспонденты Е1.

Нарушителем оказался 59-летний местный житель. По результатам его медицинского освидетельствования был зафиксирован показатель 0,833 мг/л алкоголя. От управления автотранспортом гражданин отстранен, а с составленным в его отношении административным протоколом в ближайшее время ознакомится суд.

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