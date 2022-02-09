Пьяного водителя задержали жители Верхней Пышмы

Автовладелец отчаянно пытался выехать, но люди отобрали у него ключи и вызвали сотрудников ДПС. Прибывшие на место инспекторы обнаружили стоявшую в сугробе Renault. Водитель был рядом с машиной, пишут корреспонденты Е1.