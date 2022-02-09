Стало известно имя спасителя ребенка, провалившегося под лед на Плотинке

Руководство Главного управления МЧС РФ по Свердловской области сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы Евгений Грачев был представлен к ведомственной награде. Спасатели напомнили детям и подросткам о том, что игры на замерзших водоемах чрезвычайно опасны для жизни.