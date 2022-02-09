Стало известно имя спасителя ребенка, провалившегося под лед на Плотинке

Стало известно имя спасителя ребенка, провалившегося под лед на Плотинке
Стало известно имя спасителя ребенка, провалившегося под лед на Плотинке
Сегодня, 01:06ПроисшествияФото: 1MI

Провалившегося под лед на Плотинке ребенка спас турист из Петербурга

Ребенка, провалившегося под лед на Плотинке, спас турист из Петербурга Евгений Грачев. Подробности инцидента раскрыли сотрудники свердловского управления МЧС.

Евгений Грачев фотографировался на берегу Исети и вдруг услышал слабые крики, доносившиеся со стороны воды. Не раздумывая, турист из Питера бросился на помощь.

Подбежав к кромке воды, мужчина лег и стал протягивать руку тонувшему ребенку. Однако, одежда мальчика была сильно пропитана водой и сильно потяжелела. Пострадавшего тянуло вниз. Вовремя подбежали очевидцы чрезвычайного происшествия, и ребенка удалось вытянуть.

Руководство Главного управления МЧС РФ по Свердловской области сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы Евгений Грачев был представлен к ведомственной награде. Спасатели напомнили детям и подросткам о том, что игры на замерзших водоемах чрезвычайно опасны для жизни.

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