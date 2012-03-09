Таиланд: россиянин погиб, спасая детей из бассейна, в который был подан ток напряжением 380 вольт

Дипломат сообщил, что турист из Красноярска Федор Самсонов погиб вечером7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет, спасаясвоих детей из гостиничного бассейна, в который в результате аварии былподан ток напряжением 380 вольт.

Двое детей россиянина купались вбассейне, когда родители увидели, что одного из них стало «трясти».Мать ребенка, находившаяся ближе всех к бассейну, первой прыгнула внего. Женщина, получив удар током, все же сумела вынести из бассейнаребенка. За вторым ребенком в бассейн прыгнул бармен отеля, но от ударатоком потерял сознание и начал тонуть.