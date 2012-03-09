Тушение пожаров на Урале в 2012 году будет идти по разработанному плану

Так, документ оговаривает порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, а также порядок взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров в области возложено на государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Руководство тушением осуществляется работником лесничества. Для тушения крупных пожаров при необходимости привлекаются силы и средства арендаторов лесных участков, предприятий и организаций, формирований МВД, минобороны, МЧС. Руководство тушением пожаров в этом случае осуществляется директором департамента лесного хозяйства Свердловской области или лицом, уполномоченным решением комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В сводном плане учтены проведенные профилактические мероприятия в лесу, учтены все лесные дороги, по которым возможна доставка сил для тушения лесных пожаров по земле, продуманы авиамаршруты патрулирования, оперативный мониторинг лесопожарной ситуации, маневрирование силами и средствами тушения.

В частности, общее количество сил для тушения лесных пожаров в Свердловской области в 2012 году составляет 6100 человек. Силы арендаторов лесных участков - 2471 человек, силы подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований - 908 человек, силы других организаций и добровольных пожарных подразделений, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров - 2119 человек. Общее количество подразделений добровольной пожарной охраны на территории Свердловской области составляет 307 единиц общей численностью 2900 человек.