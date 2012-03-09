Тушение пожаров на Урале в 2012 году будет идти по разработанному плану
Свердловские экстренные службы разработали порядок тушения лесных пожаров нынешним летом, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе департамента лесного хозяйства региона.
Так, документ оговаривает порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, а также порядок взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров в области возложено на государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Руководство тушением осуществляется работником лесничества. Для тушения крупных пожаров при необходимости привлекаются силы и средства арендаторов лесных участков, предприятий и организаций, формирований МВД, минобороны, МЧС. Руководство тушением пожаров в этом случае осуществляется директором департамента лесного хозяйства Свердловской области или лицом, уполномоченным решением комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В сводном плане учтены проведенные профилактические мероприятия в лесу, учтены все лесные дороги, по которым возможна доставка сил для тушения лесных пожаров по земле, продуманы авиамаршруты патрулирования, оперативный мониторинг лесопожарной ситуации, маневрирование силами и средствами тушения.
В частности, общее количество сил для тушения лесных пожаров в Свердловской области в 2012 году составляет 6100 человек. Силы арендаторов лесных участков - 2471 человек, силы подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований - 908 человек, силы других организаций и добровольных пожарных подразделений, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров - 2119 человек. Общее количество подразделений добровольной пожарной охраны на территории Свердловской области составляет 307 единиц общей численностью 2900 человек.
Для тушения природных пожаров от Свердловского отделения ОАО «Российские железные дороги» планируется привлечение 210 человек на 8 пожарных поездах, расположенных на территории Свердловской области. В случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации возможно увеличение сил, задействованных на тушении лесных пожаров.