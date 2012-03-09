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Тушение пожаров на Урале в 2012 году будет идти по разработанному плану
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тушение пожаров на Урале в 2012 году будет идти по разработанному плану

9 марта 2012, 10:11ПроисшествияАлександра Логинова
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