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В Екатеринбурге мужчина-инвалид погиб под колесами автобетоносмесителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге мужчина-инвалид погиб под колесами автобетоносмесителя

9 марта 2012, 15:53Происшествия
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