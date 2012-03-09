В Екатеринбурге мужчина-инвалид погиб под колесами автобетоносмесителя
Днем 6 марта в Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина-Московская автобетоносмеситель «Камаз» допустил наезд на пешехода-инвалида.
«Камаз» совершал поворот налево, когда его водитель услышал звуковые сигналы, подаваемые другими водителями, проезжавших этот же перекресток. И он обнаружил мужчину, лежащего на проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
Как сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автобетоносмеситель стоял перед перекрестком и ждал зеленый сигнал светофора, чтобы повернуть налево. Мужчина на костылях в этот момент двигался между левым и средним рядом и просил милостыню. На данный момент личность погибшего не установлена, на вид ему около 50 лет.
Стаж вождения 23-летнего водителя «Камаза» составляет 5 лет. По данному факту ДТП будет проведено расследование.
Фото с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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