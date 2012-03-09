В Екатеринбурге мужчина-инвалид погиб под колесами автобетоносмесителя

«Камаз» совершал поворот налево, когда его водитель услышал звуковые сигналы, подаваемые другими водителями, проезжавших этот же перекресток. И он обнаружил мужчину, лежащего на проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Как сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автобетоносмеситель стоял перед перекрестком и ждал зеленый сигнал светофора, чтобы повернуть налево. Мужчина на костылях в этот момент двигался между левым и средним рядом и просил милостыню. На данный момент личность погибшего не установлена, на вид ему около 50 лет.