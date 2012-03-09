В Москве водитель «Кадиллака» родила сына через несколько часов после аварии

Около 16:00 7 марта в дежурную часть поступила информация о ДТП, которое произошло на площади Тверской Заставы. Прибывший на место экипаж ДПС обнаружил два поврежденных автомобиля, «Кадиллак» и «Опель» сообщила в среду пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Водителем «Кадиллака» оказалась беременная женщина.

Как отмечают в ГАИ, «при оформлении аварии она почувствовала, что у нее начались роды».

Инспекторы доставили будущую маму в больницу на патрульном автомобиле.

«Около 20:00 в клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева у нее родился мальчик», - сообщили в пресс-службе.