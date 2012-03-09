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В Москве водитель «Кадиллака» родила сына через несколько часов после аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве водитель «Кадиллака» родила сына через несколько часов после аварии

9 марта 2012, 09:02ПроисшествияАлександра Логинова
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