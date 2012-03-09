В Москве водитель «Кадиллака» родила сына через несколько часов после аварии
9 марта 2012, 09:02ПроисшествияАлександра Логинова
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Женщина - водитель «Кадиллака» в среду, накануне праздника 8 марта родила в Москве через несколько часов после того, как ее авто столкнулось с «Опелем».
Около 16:00 7 марта в дежурную часть поступила информация о ДТП, которое произошло на площади Тверской Заставы. Прибывший на место экипаж ДПС обнаружил два поврежденных автомобиля, «Кадиллак» и «Опель» сообщила в среду пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Водителем «Кадиллака» оказалась беременная женщина.
Как отмечают в ГАИ, «при оформлении аварии она почувствовала, что у нее начались роды».
Инспекторы доставили будущую маму в больницу на патрульном автомобиле.
«Около 20:00 в клинике акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева у нее родился мальчик», - сообщили в пресс-службе.
Там не уточнили имени женщины, попавшей в ДТП с таким неожиданным исходом, но поздравили молодую семью «с этим знаменательным событием».
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