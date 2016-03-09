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На центральной улице Нижнего Тагила жители обнаружили труп мужчины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На центральной улице Нижнего Тагила жители обнаружили труп мужчины

9 марта 2016, 08:55ПроисшествияТимофей Данилов
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