На центральной улице Нижнего Тагила жители обнаружили труп мужчины
9 марта 2016, 08:55ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первый весенний праздник – Международный женский день, для жильцов 71-го дома на улице Ленина был омрачен трагическим происшествием. Около полудня, во дворе было обнаружено окровавленное тело.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, все лицо пострадавшего было в гематомах, рядом – большая лужа крови. И хотя пугающую «находку» тагильчане обнаружили около полудня, звонок в полицию поступил только в 16:40, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Предварительная версия случившегося – ссора между двумя тагильчанами, которая перешла в потасовку. Один мужчина настолько сильно избил другого, что тот скончался. Второго участника драки уже нашли и задержали. Сейчас с ним общаются следователи.
За совершение тяжкого преступления мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей