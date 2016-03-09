На центральной улице Нижнего Тагила жители обнаружили труп мужчины

По словам очевидцев, все лицо пострадавшего было в гематомах, рядом – большая лужа крови. И хотя пугающую «находку» тагильчане обнаружили около полудня, звонок в полицию поступил только в 16:40, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Предварительная версия случившегося – ссора между двумя тагильчанами, которая перешла в потасовку. Один мужчина настолько сильно избил другого, что тот скончался. Второго участника драки уже нашли и задержали. Сейчас с ним общаются следователи.

За совершение тяжкого преступления мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет.