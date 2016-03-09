Сын депутата заксобрания Свердловской области избежал «уголовки» за воровство колес

Полиция также уточнила, что на сообщника Гаффнера-младшего уголовного дела не заводили. Он не являлся фигурантом дела, однако был под подпиской о невыезде. Депутат отказался комментировать как подробности самого инцидента, так и то, каким образом его чаду удалось достичь соглашения с пострадавшей стороной.

Напомним, в октябре прошлого года Никиту Гаффнера и его приятеля задержали сотрудники ЧОПа во время кражи автомобильных колес. Сам Гаффнер-младший объяснил, что на своей машине стер резину – молодой человек занимается дрифтингом. Деньги у отца-депутата юноша попросить постеснялся, зато не постыдился преступить закон и украсть колеса с чужого автомобиля.

Тогда Илья Гаффнер наказал своего сына: пересадил с дорогой иномарки на трамвай. Наказание, по мнению депутата, более чем «суровое» для такой мальчишеской шалости.