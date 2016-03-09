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В Каменске-Уральском почти 10 лет на двоих получили угонщики такси
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Каменске-Уральском почти 10 лет на двоих получили угонщики такси

9 марта 2016, 11:15ПроисшествияТимофей Данилов
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