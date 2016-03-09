В Каменске-Уральском почти 10 лет на двоих получили угонщики такси

В ноябре двое жителей Каменск-Уральского, изрядно выпив алкоголя, вызвали такси, чтобы съездить в деревню Барабаново. Только до пункта назначения мужчины не доехали. Водителя такси пьяные клиенты заманили в безлюдное место на окраине деревни. Там его избили и ограбили.

Место преступления злоумышленники покинули на автомобиле потерпевшего. Большое количество алкоголя в крови и плохая погода сделали свое дело. Доехав до леса, украденная иномарка, под управлением одного из нетрезвых похитителей, вылетела с дороги и застряла. Выбраться из дорожной западни самостоятельно преступники не смогли, поэтому бросили машину и сбежали.

За грабеж и угон одному мужчине предстоит отсидеть в колонии пять с половиной лет, другому – 4 года.